"Ciao amico mio bello…". Lutto per Patrizio Rispo, l'amatissimo Raffaele di Un posto al sole: "Adesso…" (Di domenica 4 aprile 2021) I fan si stringono attorno a Patrizio Rispo, l'attore che dal 1996 indossa i panni di Raffaele Giordano nella soap Rai Un posto al sole. L'attore, 64 anni, ha perso l'adorato papà. È stato il diretto interessato a dare l'annuncio sui social network, sia su Facebook sia su Instagram. Rispo ha condiviso uno scatto con il genitore circondato da tutta la sua famiglia. Una foto dolce e commovente che ha subito fatto incetta di like e commenti di condoglianze. Patrizio è il primogenito della sua famiglia. Subito dopo sono nati i fratelli Giampiero, Dario e Fabio. Patrizio è l'unico che lavora nel mondo dello spettacolo. Prima di diventare attore, però, ha fatto molti altri lavori: autista, stalliere, stuntman. Soltanto qualche settimana fa, più precisamente ...

