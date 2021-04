Chiara Ferragni agevolata sui vaccini anti-Covid 19? Esplode la polemica (Di domenica 4 aprile 2021) Chiara Ferragni è la celebrità italiana più discussa del momento, non solo perché con la recente nascita della secondogenita è riuscita a portare a termine dei progetti di lavoro, firmando in particolare le uova pasquali benefiche Dolci Preziosi a suo nome, ma anche per le dure accuse lanciate alla Regione Lombardi di agevolazioni sui vaccini anti-Coronavirus. L’occasione dell’affondo è un post in cui la webstar cremonese accusa l’amministrazione lombarda di aver fornito il vaccino anti-Covid 19 alla nonna di Fedez over 80 solo dopo che lei insieme al consorte rapper hanno lamentato ai media che la parente non fosse stata ancora vaccinata. E non solo. Perché nel suo attacco social, la Ferragni rimarca di aver ricevuto un favoritismo dalla regione lombarda rispetto alle ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 4 aprile 2021)è la celebrità italiana più discussa del momento, non solo perché con la recente nascita della secondogenita è riuscita a portare a termine dei progetti di lavoro, firmando in particolare le uova pasquali benefiche Dolci Preziosi a suo nome, ma anche per le dure accuse lanciate alla Regione Lombardi di agevolazioni sui-Coronavirus. L’occasione dell’affondo è un post in cui la webstar cremonese accusa l’amministrazione lombarda di aver fornito il vaccino19 alla nonna di Fedez over 80 solo dopo che lei insieme al consorte rapper hanno lamentato ai media che la parente non fosse stata ancora vaccinata. E non solo. Perché nel suo attacco social, larimarca di aver ricevuto un favoritismo dalla regione lombarda rispetto alle ...

Giorgiolaporta : Sono sicuro che Chiara Ferragni ci farà anche i nomi di chi ha tagliato in 7 anni ben 37 miliardi di sanità pubblic… - fattoquotidiano : C’è voluto il bombardamento social di una big come Chiara Ferragni per spegnere l’entusiasmo generato dal primo gio… - stanzaselvaggia : La regione Lombardia umiliata perfino da Chiara Ferragni. Che fine ingloriosa per la locomotiva d’Italia ridotta a carretto sgangherato. - 50kasteriski : Chiara Ferragni è anche su Android - castell32082033 : RT @DebAttanasio: L'invidia di @mgmaglie ogni volta che vede Chiara Ferragni produce depressione feroce post giovinezza. #BuonaPasqua2021 -