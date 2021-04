Cfpa Casargo | mai così pochi primini

(Di domenica 4 aprile 2021) Maialdi, il Centro di formazione professionale alberghiero provinciale in Valsassina. Sono 40 appena gli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico: 30 aspiranti ...

Mai così pochi primini aldi, il Centro di formazione professionale alberghiero provinciale in Valsassina. Sono 40 appena gli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico: 30 aspiranti chef, 8 pasticceri e 2 ...ormai tutto pronto in Didaktico, il nuovo ristorante didattico di Lecco in cui gli alunni più meritevoli delpotranno vivere una vera esperienza lavorativa affiancando chef e maître professionisti nella quotidianità lavorativa. In cucina gli allievi di cucina potranno apprendere da due ...Sono quaranta appena gli alunni iscritti per il prossimo anno scolastico. È a rischio la sostenibilità economica del plesso ...È rassicurante l’affermazione del Presidente provinciale attuale che recita : “in ogni caso se dovessero esserci ulteriori squilibri a causa del COVID, vi è sempre la possibilità di utilizzare quello ...