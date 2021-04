Ascolti tv sabato 3 aprile | Una serata tra amici | Amici | Città segrete

(Di domenica 4 aprile 2021)tv2021: auditel e share dei programmi ieriTV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera,2021? Su Rai 1 è andato in onda il One Man show di Christian De Sica Unatra. Su Canale 5 una puntata didi Maria De Filippi. Su Rai 2 la serie FBI. Su Italia 1 il film Bigfoot Junior. Su Rai 3 il documentariocon Corrado Augias. Su Rete 4 il film Ben Hur. Su La7 Eden. Ma chi ha totalizzato i maggioritv2021? Di seguito tutti i dati.tv 32021, prima ...

Advertising

C_G76 : RT @granmartello: Mr #PianPiano Easter edition per un sabato insieme ai Depeche Mode meno conosciuti con un viaggio tra le canzoni più nas… - vittmast1986 : Cosa fai di sabato santo sera? Ovvio, ascolti il nuovo album di #neffa... - MiScoccioTroppo : Se ci fosse stata BarbaraDUrso nel corpo di QueenMary “grazie per gli ascolti e L affetto che ci regalate ogni saba… - senflecs : RT @roseovertherai3: @LeoLamacchia @trash_italiano Comunque la diretta tu, Tommaso e la Celentano contro tutti dovrebbe essere un nostro di… - roseovertherai3 : @LeoLamacchia @trash_italiano Comunque la diretta tu, Tommaso e la Celentano contro tutti dovrebbe essere un nostro… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti sabato

Amici , ieri,4 aprile è andato in onda e, come ha solito, ha fatto il boom di. La trasmissione, oltre ad avere una formula che piace tantissimo è anche popolata da personaggi, tra insegnati e ...Amici , ieri,4 aprile è andato in onda e, come ha solito, ha fatto il boom di. La trasmissione, oltre ad avere una formula che piace tantissimo è anche popolata da personaggi, tra insegnati e ...Amici, ieri, sabato 4 aprile è andato in onda e, come ha solito, ha fatto il boom di ascolti. La trasmissione, oltre ad avere una formula che piace tantissimo è anche popolata da personaggi, tra inseg ...Il suo diretto competitor, la fiction Un passo dal cielo su Rai Uno, ha invece fatto 5.154.000 telespettatori, pari al 22,51% di share. Isola dei Famosi, gli ascolti del 1^ aprile: ecco quanto ha fatt ...