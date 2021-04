Amici 20: due ballerini abbandonano il talent tra le lacrime (Di domenica 4 aprile 2021) Il serale di Amici 20 prosegue verso la finalissima del 15 maggio, che sarà trasmessa in diretta e darà la parola al pubblico con il televoto. Nella terza puntata, andata in onda sabato 3 aprile, sono arrivate altre due eliminazioni, questa volta nella categoria ballo. Tommaso e Rosa eliminati da Amici 20 Il primo ragazzo che ha dovuto abbandonare il talent è stato Tommaso Stanzani, diciottenne, già campione europeo di pattinaggio artistico. Una eliminazione che ha fatto scoppiare in lacrime il giovane talento, molto apprezzato dal pubblico televisivo. Tommaso, del team Celentano-Zorzi, ha perso il confronto con la cantante Enula Bareggi, dichiarando, comunque, di essere contento di aver raggiunto il serale e di essere rimasto in gara per tre puntate. La seconda eliminata è stata Rosa Di Grazia, 20 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 4 aprile 2021) Il serale di20 prosegue verso la finalissima del 15 maggio, che sarà trasmessa in diretta e darà la parola al pubblico con il televoto. Nella terza puntata, andata in onda sabato 3 aprile, sono arrivate altre due eliminazioni, questa volta nella categoria ballo. Tommaso e Rosa eliminati da20 Il primo ragazzo che ha dovuto abbandonare ilè stato Tommaso Stanzani, diciottenne, già campione europeo di pattinaggio artistico. Una eliminazione che ha fatto scoppiare inil giovaneo, molto apprezzato dal pubblico televisivo. Tommaso, del team Celentano-Zorzi, ha perso il confronto con la cantante Enula Bareggi, dichiarando, comunque, di essere contento di aver raggiunto il serale e di essere rimasto in gara per tre puntate. La seconda eliminata è stata Rosa Di Grazia, 20 ...

