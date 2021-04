Agguato a Montichiari | uomo fermato sarebbe mandante | a sparare un 13enne

Advertising

56108f7cf9604be : Agguato a Montichiari: a sparare è stato un ragazzo di 12 anni - qn_giorno : #brescia #montichiari Armato da un parente, 12enne spara a un uomo -

Un 27enne è stato fermato dai carabinieri di Desenzano sul Garda ritenuto il mandante dell'di venerdì sera a Chiarini di. L'indiziato avrebbe dato una pistola a un 13enne, incaricandolo di colpire un uomo di 31 anni, ora ricoverato in ospedale in condizioni serie ma non ...(Brescia) - È stato un ragazzino di 12 anni ad esplodere un colpo di pistola che venerdì sera a Montichiar i, nel Bresciano, ha ferito un 31enne. È quanto hanno accertato i carabinieri ...Nella serata di venerdì 2 aprile un ragazzino di 12 anni a Chiarini di Montichiari, in provincia di Brescia, avrebbe sparato a un uomo di 31 anni ...Un uomo di 27 anni aveva incaricato in ragazzino di colpire il suo rivale in amore Montichiari (Brescia) - È stato un ragazzino di 12 anni ad esplodere un colpo di pistola che venerdì sera a Montichia ...