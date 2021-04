A che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco: l’orario su Rai 1 e Tv2000 (Di domenica 4 aprile 2021) A che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco: l’orario A che ora inizia la Messa di Pasqua 2021 con Papa Francesco, in onda oggi – domenica 4 aprile 2021 – su Rai 1 e Tv2000? La Santa Messa della domenica di Pasqua, on cui si celebra la Risurrezione di Gesù dai morti, inizia alle ore 10, in diretta dalla Basilica di San Pietro. Una delle principali solennità per tutti i cristiani, presieduta ovviamente da Papa Francesco. Al termine della celebrazione, alle ore 12, ci sarà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Per chi ... Leggi su tpi (Di domenica 4 aprile 2021) A che oraladiconA che oraladicon, in onda oggi – domenica 4 aprile– su Rai 1 e? La Santadella domenica di, on cui si celebra la Risurrezione di Gesù dai morti,alle ore 10, in diretta dalla Basilica di San Pietro. Una delle principali solennità per tutti i cristiani, presieduta ovviamente da. Al termine della celebrazione, alle ore 12, ci sarà la Benedizione Urbi et Orbi, alla città e al mondo. Per chi ...

