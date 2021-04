Zan attacca Meloni: 'Becera e volgare, non degna di essere una leader' (Di sabato 3 aprile 2021) Continuano gli scontri tra Alessandro Zan, autore della legge contro l'omotransfobia e la destra, da sempre abituata a sottovalutare certi episodi. Questa volta Zan contro la leader di Fratelli d'... Leggi su globalist (Di sabato 3 aprile 2021) Continuano gli scontri tra Alessandro Zan, autore della legge contro l'omotransfobia e la destra, da sempre abituata a sottovalutare certi episodi. Questa volta Zan contro ladi Fratelli d'...

