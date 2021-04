Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 aprile 2021)3 APRILE ORE 19:20 MARCO CILUFFO BUONASERA E BEN TROVATI CON L’ULTIMO AGGIORNAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLAAGGIORNAMENTO SUL TRASPORTO FERROVIARIO TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CON IL RIPRISTINO SULLA LINEAVITERBO STESSA SITUAZIONE ANCHE SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZERIMANGONO ALCUNI MINUTI DI RITARDO PER I TRENI COINVOLTI IN VIAGGIO PASSIAMO ALLA VIABILITA’ TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE ANCHE SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE TORNA NELLA CAPITALE IL GRAN PREMIO DI FORMULA “E”. PROSEGUONO, NEL QUARTIERE EUR, LE OPERAZIONI DI ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO PER LE DUE TAPPE DEL GRAN PREMIO DI, IN PROGRAMMA I PROSSIMI 10 E 11 APRILE. ATTIVE MODIFICHE ALLAE AL TRASPORTO ...