Vaccini: cominciate inoculazioni in chiese in Sicilia (Di sabato 3 aprile 2021) Sono cominciate alle 8 le vaccinazioni anticovid nelle 300 parrocchie in Sicilia. Sono 5.867 i cittadini, della fascia dai 69 ai 79 anni, che si sono prenotati rispondendo all' iniziativa prevista dal ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 aprile 2021) Sonoalle 8 le vaccinazioni anticovid nelle 300 parrocchie in. Sono 5.867 i cittadini, della fascia dai 69 ai 79 anni, che si sono prenotati rispondendo all' iniziativa prevista dal ...

Advertising

giornaleradiofm : Vaccini: cominciate inoculazioni in chiese in Sicilia: (ANSA) - PALERMO, 03 APR - Sono cominciate alle 8 le vaccina… - AnsaPuglia : Vaccini: dosi a 12 minorenni oncologici in Policlinico Bari. Cominciate somministrazioni a caregiver bambini ricove… - fabrifibra70 : @UnioneSarda @EmanueleDess Cominciate a pensare Voi cosa fare quando speriamo presto finirà questa situazione perch… - ocsecnarf1 : @Angelo_MB A marzo 2020 già si parlava di vaccini in arrivo. A giugno, in Russia, sono cominciate vaccinazioni. Spe… - n_emi_official : @matteosalvinimi Vabbè. Anche se sei certamente il più credibile... Cominciate prima a sistemare le questioni vac… -