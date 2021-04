Traffico Roma del 03-04-2021 ore 11:30 (Di sabato 3 aprile 2021) Luceverde Roma di nuovo Buongiorno e buon sabato regolare la circolazione sull’intero percorso del raccordo anulare così come in città riaperto in anticipo rispetto al previsto orario il treno della Roma Fiumicino da mesi chiuso per lavori in direzione centro tra l’uscita Magliana Trastevere e l’Eur ancora parzialmente interrotta la ferrovia Roma-lido a causa di un problema tecnico è sospeso il servizio tra le stazioni di piramide e di Acilia regolarmente in funzione tra le stazioni di Acilia e di Colombo tra piramide EUR Magliana è possibile utilizzare la linea B della metro mentre Atac ha disposto corse sostitutive con autobus tra Acilia e Magliana per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 3 aprile 2021) Luceverdedi nuovo Buongiorno e buon sabato regolare la circolazione sull’intero percorso del raccordo anulare così come in città riaperto in anticipo rispetto al previsto orario il treno dellaFiumicino da mesi chiuso per lavori in direzione centro tra l’uscita Magliana Trastevere e l’Eur ancora parzialmente interrotta la ferrovia-lido a causa di un problema tecnico è sospeso il servizio tra le stazioni di piramide e di Acilia regolarmente in funzione tra le stazioni di Acilia e di Colombo tra piramide EUR Magliana è possibile utilizzare la linea B della metro mentre Atac ha disposto corse sostitutive con autobus tra Acilia e Magliana per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-04-2021 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romamobilita : Via della Pisana, traffico congestionato tra via di Bravetta e via Eudes #viabilità #roma - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-04-2021 ore 10:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-04-2021 ore 10:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Dal Sudafrica a Roma con 76 chili di droga: 2 arresti ... un 41enne di Ancona ed un teramano di 45 anni, già noti alle forze dell'ordine, per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Dal Sudafrica a Roma con 76 kg di droga in valigia I ...

Un ricordo di Mons. Divo Zadi, vescovo emerito di Civita Castellana, recentemente scomparso ... a metà del tragitto che collega Roma ad Assisi, percorso nel 1210 da San Francesco nel suo viaggio ... ha esortato gli automobilisti, gli operatori del traffico e di tutti gli uomini di buona volontà a ...

Traffico Roma del 03-04-2021 ore 09:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews Roma, maxi incidente stradale coinvolge 5 auto: grave una bambina Nel comune di Morlupo, in provincia di Roma, un maxi incidente stradale ha portato al ferimento di due persone. Grave una bimba di un anno.

Dal Sudafrica a Roma con 76 chili di droga: 2 arresti I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia Aeroporti di Roma, unitamente a quelli della Compagnia Carabinieri Civitanova Marche, con la collaborazione del personale del servizio antifrode d ...

