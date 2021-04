Temptation Island, Valeria Liberati uscita da un inferno! (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo giorni passati a soffrire tantissimo per un dente del giudizio che voleva uscire a tutti i costi, Valeria Liberati è finalmente tornata a sorridere. La bella romana ha dovuto affrontare un’operazione, recatasi in un’altra città per avere il supporto di uno specialista di fiducia. Scopriamo insieme come sta adesso Valeria! Valeria Liberati ha passato dei giorni davvero molto difficili, a causa di una serie di dolori lancinanti causati da Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 3 aprile 2021) Dopo giorni passati a soffrire tantissimo per un dente del giudizio che voleva uscire a tutti i costi,è finalmente tornata a sorridere. La bella romana ha dovuto affrontare un’operazione, recatasi in un’altra città per avere il supporto di uno specialista di fiducia. Scopriamo insieme come sta adessoha passato dei giorni davvero molto difficili, a causa di una serie di dolori lancinanti causati da Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

zazoomblog : Temptation Island Valeria Liberati uscita da un inferno! - #Temptation #Island #Valeria #Liberati - g__intheGreen : @meetmeintheblue io proprio non ce la faccio a leggere in corso di pubblicazione.. l’unica che ho letto seguendo gl… - stellamarina2 : @AmiciUfficiale Mandate Rosa e Martina a Temptation Island con i rispettivi fidanzati e il successo sarà garantito… - EireenViolet : RT @EireenViolet: La grande novità,potrebbe quindi arrivare dal GF Vip! La prima coppia in lizza è quella formata da Zenga e Fantarosa!I du… - sonoparticolare : @WittyTV @AmiciUfficiale io non vedo l’ora che inizi temptation island invece, almeno è finito sto circo -