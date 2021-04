Salvini | parlerò con Draghi di riaperture | torniamo alla vita

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 aprile 2021) Matteo, in un’intervista al Corriere della Sera, fa sapere di aver chiesto un incontro con il premier Mario“per parlare di ritorno.Siccome ci sono intere regioni in cui la situazione per fortuna è più tranquilla - spiega - riaprire in questi territori non è un capriccio di, ma la risposta a un’emergenza economica drammatica. Speranza però continua a dire ‘rosso, rosso, rosso...‘”.Il leader della Lega punta il dito contro le reazioni provocate dal suo incontro con i premier di Ungheria e Polonia, Orban e Morawiecki: “Sono ossessionati, non pensano ad altro...Tutta la sinistra all’attacco di”, è “un atteggiamento del genere denota ignoranza, provincialismo e soprattutto razzismo da parte della sinistra”. A suo avviso “c’è una campagna di odio ...