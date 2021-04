Ribery espulso: entrata col piede a martello su Zappacosta – FOTO (Di sabato 3 aprile 2021) La gara di Ribery contro il Genoa finisce al 51? con l’espulsione per il brutto fallo su Zappacosta: rosso diretto per lui – FOTO Finisce al 51? la gara di Franck Ribery contro il Genoa. Il francese viene espulso (giustamente) per un fallaccio su Zappacosta: Ribery si allunga la palla ma perde il controllo. Per riconquistare il possesso entra con il piede a martello su Zappacosta. L’arbitro Maresca non ha dubbi ed estrare subito il rosso all’indirizzo di Ribery che lascia i suoi in 10 uomini. Carton rouge direct pour Franck Ribéry avec la #Fiorentina face au Genoa. pic.twitter.com/02itVrAVed — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 aprile 2021) La gara dicontro il Genoa finisce al 51? con l’espulsione per il brutto fallo su: rosso diretto per lui –Finisce al 51? la gara di Franckcontro il Genoa. Il francese viene(giustamente) per un fallaccio susi allunga la palla ma perde il controllo. Per riconquistare il possesso entra con ilsu. L’arbitro Maresca non ha dubbi ed estrare subito il rosso all’indirizzo diche lascia i suoi in 10 uomini. Carton rouge direct pour Franck Ribéry avec la #Fiorentina face au Genoa. pic.twitter.com/02itVrAVed — GuillaumeMP (@Guillaumemp) April 3, 2021 Leggi su Calcionews24.com

SSportNetwork : #SaturdayFever #SerieA #GenoaFiorentina 0-0 60' Viola in dieci uomini per il rosso diretto a #Ribery, #espulso per… - MassyGrifo : Genoa-Fiorentina 1-1. Ribery espulso tra le file viola per fallo su Zappacosta, il migliore in campo fin'ora. Antic… - acffiorentina : ??| 51’ Espulso Ribery per un fallo su Zappacosta Genoa ?? Fiorentina 1??-1?? #ForzaViola ?? #Fiorentina… - FiorentinaUno : FOCUS LIVE, Viola in dieci uomini, espulso Ribery - - alegenoatw : 51’ Espulso Ribery dopo un’entrata durissima sulla caviglia di Zappacosta ???? #AléGenoa ???? -