MotoGP | Jorge Martin | “È stato bellissimo | ero al limite in ogni curva ma non ho fatto errori”

Jorge Martin compie una grandissima impresa e centra la prima pole position in MotoGP, alla seconda qualifica della carriera nella classe regina del Motomondiale. Il talentuoso rookie spagnolo si porta così a quota 22 pole complessive all-inclusive (20 in Moto3, 1 in Moto2) e domani andrà a caccia anche della prima top3 in top class durante il Gran Premio di Doha 2021. Prestazione sensazionale da parte del centauro iberico classe 1998, che ha stampato il miglior tempo del Q2 con uno strepitoso 1'53?106 ottenuto all'ultimo tentativo di time-attack del Q2. Il campione del mondo Moto3 del 2018 ha preceduto il compagno di squadra francese Johann Zarco di 157 millesimi e lo spagnolo Maverick Vinales (Yamaha ufficiale) di 161 millesimi. In seconda fila la Yamaha Factory di Quartararo e le Ducati ufficiali di Jack Miller e Francesco ...

