Moto: Doha; Rossi 'arrabbiati? Certo non siamo contenti' (Di sabato 3 aprile 2021) "Per domani sarà difficile. Lo scorso anno eravamo tutti insieme e anche quest'anno proverò a essere con i primi. Per le gomme si provano molte combinazioni, ma alla fine tutti puntano a mettere soft -... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 3 aprile 2021) "Per domani sarà difficile. Lo scorso anno eravamo tutti insieme e anche quest'anno proverò a essere con i primi. Per le gomme si provano molte combinazioni, ma alla fine tutti puntano a mettere soft -...

Ultime Notizie dalla rete : Moto Doha Moto: Doha; Rossi 'arrabbiati? Certo non siamo contenti' "Per domani sarà difficile. Lo scorso anno eravamo tutti insieme e anche quest'anno proverò a essere con i primi. Per le gomme si provano molte combinazioni, ma alla fine tutti puntano a mettere soft -...

Martín: "Ultimo giro al limite, ho dato tutto. Pole dedicata a Fausto Gresini".

(Moto.it) Valentino Rossi resta fuori dalla top-10 dopo il venerdì di prove libere MotoGP a Doha. Il secondo week-end di MotoGP 2021 inizia in salita per Valentino Rossi, che chiude il venerdì al 14°

Griglia di partenza Motogp/ Strepitosa pole position di Jorge Martin! (Gp Doha) La griglia di partenza della Motogp per il Gran premio di Doha 2021, vede a gara sorpresa la pole position per Jorge Martin! Il campione del mondo della moto 2 del 2018, al primo anno

