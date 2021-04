Milan - Samp 0 - 0 diretta: miracolo di Donnarumma su Thorsby (Di sabato 3 aprile 2021) 36'pt Cerca il cambio di cambio Ibra, per l'inserimento di Krunic, però è troppo lunga la palla dello svedese. 33'pt Anche il turco che questa volta s'icarica della battuta, colpisce in pieno la ... Leggi su leggo (Di sabato 3 aprile 2021) 36'pt Cerca il cambio di cambio Ibra, per l'inserimento di Krunic, però è troppo lunga la palla dello svedese. 33'pt Anche il turco che questa volta s'icarica della battuta, colpisce in pieno la ...

Advertising

AntoVitiello : Tampone negativo per #Donnarumma che verrà monitorato ulteriormente nei prossimi giorni, così come tutto il gruppo… - AntoVitiello : #Milan, domani ripresa allenamenti a Milanello. Ci saranno: Tomori Hernandez A. Donnarumma Meité Castillejo Tataru… - emaele81 : @SkySport Con tante partite di 'cartello', a partire dal derby di Torino, ma anche samp-Milan, non si sa perché fan… - _Fonz1926 : Stanno tutti facendo finta che il Milan non dominerà il secondo tempo facendone 3 alla Samp ok - evivanco7 : RT @ZZiliani: A LaSpezia fu peggio, ma certo il primo tempo di oggi, con la #Samp aggressiva e prima su quasi tutti i palloni è stato un pr… -