LIVE Moto2, GP Doha 2021 in DIRETTA: Gardner al comando, forte vento a Losail (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGP DIRETTA LIVE FP3 E QUALIFICHE MOTO3 13.44 Albert Arenas si confronta con i meccanici. Decimo posto al momento per il campione del mondo in carica della Moto3, pilota che al momento è al decimo posto della FP3. 13.41 La classifica aggiornata: 1 87 R. Gardner 2:01.127 2 44 A. CANET +0.027 3 6 C. BEAUBIER +0.074 4 14 T. ARBOLINO +0.144 5 72 M. BEZZECCHI +0.201 6 23 M. SCHROTTER +0.401 7 97 X. VIERGE +0.451 8 96 J. DIXON +0.452 9 22 S. LOWES +0.496 10 75 A. ARENAS +0.565 13.40 Non termina il giro Gardner che rientra in pit lane. Per molti piloti termina lo stint. ... Leggi su oasport (Di sabato 3 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DI MOTOGPFP3 E QUALIFICHE MOTO3 13.44 Albert Arenas si confronta con i meccanici. Decimo posto al momento per il campione del mondo in carica della Moto3, pilota che al momento è al decimo posto della FP3. 13.41 La classifica aggiornata: 1 87 R.2:01.127 2 44 A. CANET +0.027 3 6 C. BEAUBIER +0.074 4 14 T. ARBOLINO +0.144 5 72 M. BEZZECCHI +0.201 6 23 M. SCHROTTER +0.401 7 97 X. VIERGE +0.451 8 96 J. DIXON +0.452 9 22 S. LOWES +0.496 10 75 A. ARENAS +0.565 13.40 Non termina il giroche rientra in pit lane. Per molti piloti termina lo stint. ...

