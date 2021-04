Ligue 1 2020/2021: Paquetà salva il Lione, contro il Lens finisce 1-1 (Di sabato 3 aprile 2021) Nel match valevole per la trentunesima giornata di Ligue 1 2020/2021, il Lione pareggia per 1-1 contro il Lens. Nonostante la sconfitta evitata grazie al gol di Paquetà a 10? dalla fine, questo risultato per l’OL ha il sapore di due punti persi. Padroni di casa in vantaggio già al 34? con Doucoure, prima che il Var annullasse la rete per via di un tocco di mani. Il Lens ha quindi trovato la via del gol al 65?, sbloccando la gara con Clauss. Gli uomini di Haise non sono però riusciti a difendere il vantaggio poiché, all’81’, Lucas Paquetà ha siglato l’1-1, punteggio con il quale è terminato l’incontro. Nel finale gli ospiti sono anche rimasti in 10 per via dell’espulsione di Slimani. Decimo risultato utile consecutivo ... Leggi su sportface (Di sabato 3 aprile 2021) Nel match valevole per la trentunesima giornata di, ilpareggia per 1-1il. Nonostante la sconfitta evitata grazie al gol dia 10? dalla fine, questo risultato per l’OL ha il sapore di due punti persi. Padroni di casa in vantaggio già al 34? con Doucoure, prima che il Var annullasse la rete per via di un tocco di mani. Ilha quindi trovato la via del gol al 65?, sbloccando la gara con Clauss. Gli uomini di Haise non sono però riusciti a difendere il vantaggio poiché, all’81’, Lucasha siglato l’1-1, punteggio con il quale è terminato l’in. Nel finale gli ospiti sono anche rimasti in 10 per via dell’espulsione di Slimani. Decimo risultato utile consecutivo ...

