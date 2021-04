Fedez: “Il Senato approva str….e immani e non la legge Zan” (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Una diretta Instagram per sostenere il ddl Zan conto l’omotransfobia approvato alla Camera e fermo da mesi al Senato e sfatare così le ‘fake news’ come quelle secondo cui la legge in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere ‘introduce il reato di opinione’. Fedez scende in campo con tutta la sua mobilitazione social e lancia un appello al Parlamento a fare presto. Invitando anche i suoi followers a scrivere al presidente della Commissione Giustizia, il senatore della Lega Andrea Ostellari, per sbloccare lo stallo a Palazzo Madama. Leggi su dire (Di sabato 3 aprile 2021) ROMA – Una diretta Instagram per sostenere il ddl Zan conto l’omotransfobia approvato alla Camera e fermo da mesi al Senato e sfatare così le ‘fake news’ come quelle secondo cui la legge in materia di violenza e discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere ‘introduce il reato di opinione’. Fedez scende in campo con tutta la sua mobilitazione social e lancia un appello al Parlamento a fare presto. Invitando anche i suoi followers a scrivere al presidente della Commissione Giustizia, il senatore della Lega Andrea Ostellari, per sbloccare lo stallo a Palazzo Madama.

