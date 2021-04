“Diritto allo studio” deve essere tutelato nonostante il “carcere duro” del 41 bis. Sentenza (Di sabato 3 aprile 2021) La Corte di Cassazione (Sezione VII Penale, Ordinanza n. 12199 del 31.03.2021) ha precisato che, nonostante i contemperamenti con le caratteristiche imposte dal particolare regime carcerario dell’art. 41 bis Ord. Pen., il Diritto allo studio resta comunque garantito e tutelato. Le limitazioni sono giustificate dal peculiare regime del 41 bis, ed attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio del Diritto stesso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 3 aprile 2021) La Corte di Cassazione (Sezione VII Penale, Ordinanza n. 12199 del 31.03.2021) ha precisato che,i contemperamenti con le caratteristiche imposte dal particolare regime carcerario dell’art. 41 bis Ord. Pen., ilresta comunque garantito e. Le limitazioni sono giustificate dal peculiare regime del 41 bis, ed attengono esclusivamente a determinate modalità di esercizio delstesso. L'articolo .

