Covid, Oggi in Abruzzo 15 decessi a causa del virus, e 225 i nuovi contagi (Di sabato 3 aprile 2021) L'Aquila - In Abruzzo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 225 nuovi positivi e 15 morti sono emersi dall'analisi di 4.529 tamponi molecolari. Si registrano altri 15 decessi, che fanno salire a 2.166 il bilancio delle vittime. Sostanzialmente invariato il dato complessivo sui ricoveri - 645 ieri e 644 - ma tornano ad aumentare quelli in terapia intensiva, con tasso di occupazione posti letto ancora oltre la soglia di allarme. Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41): 573 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 71 in terapia intensiva (+3). Al momento solo per le terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è superiore alla soglia di allarme del 30%: il dato è pari al 33%. Gli altri 9.655 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-40). I guariti sono 53.691 (+251). Nelle ultime ore sono stati ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di sabato 3 aprile 2021) L'Aquila - Innelle ultime 24 ore sono stati registrati 225positivi e 15 morti sono emersi dall'analisi di 4.529 tamponi molecolari. Si registrano altri 15, che fanno salire a 2.166 il bilancio delle vittime. Sostanzialmente invariato il dato complessivo sui ricoveri - 645 ieri e 644 - ma tornano ad aumentare quelli in terapia intensiva, con tasso di occupazione posti letto ancora oltre la soglia di allarme. Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41): 573 pazienti sono ricoverati in area medica (-4) e 71 in terapia intensiva (+3). Al momento solo per le terapie intensive il tasso di occupazione dei posti letto è superiore alla soglia di allarme del 30%: il dato è pari al 33%. Gli altri 9.655 attualmente positivi sono in isolamento domiciliare (-40). I guariti sono 53.691 (+251). Nelle ultime ore sono stati ...

Advertising

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati oggi pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. ??… - matteosalvinimi : ???????????? Dall'incontro di oggi a Budapest con il premier ungherese Viktor #Orbán e il premier polacco Mateusz… - rtl1025 : ?? Cala ai minimi da sette mesi il numero dei decessi per #covid nel #RegnoUnito: nelle ultime 24 ore si registrano… - butwhy5 : RT @mymmouth: @SimoneDonati76 Vaccini, allarme Iss. Brusaferro: vaccinati, attenti! Potete contagiare. Ma se è così, come si può obbligare… - antoadi89 : @juanito1897 50€ che szcesny non solo era alla festa, ma ha anche il covid... altrimenti non mi spiego la prestazione di oggi ??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Oggi Franco126 : "Nei miei brani la malinconia di Califano" Nessun riferimento alle sale chiuse per il Covid, il concept è nato prima ". Il cantautore non ... Per la trap di oggi bastano poche paginette ... "Si è ristretto il lessico ... Leggere aiuta, io vengo ...

Celebriamo De Gregori per riscoprire la poetica in musica ... settantenne con tanti progetti ancora in cantiere, frenati dal Covid in questi mesi, e tanto ... Ascoltare oggi una canzone come Cardiologia , pezzo pochissimo conosciuto e ispirato, tra Dante Alighieri ...

Coronavirus 3 aprile 2021: bollettino covid oggi. Dati e contagi Italia ed Emilia Romagna il Resto del Carlino Covid: Giappone, preoccupa accelerazione contagi a Osaka TOKYO, 04 APR - Continuano a salire le infezioni di coronavirus in Giappone, in particolare nella città di Osaka - che per il quinto giorno consecutivo supera il numero delle positività a Tokyo. Il ...

Covid, lo stadio Parc Olympique Lyonnais si trasforma in centro di vaccinazione Lo stadio Olympique Lyonnais si trasforma in un centro di vaccinazione per i prossimi due fine settimana con 14.000 persone attese grazie alla mobilitazione di 200 volontari.

Nessun riferimento alle sale chiuse per il, il concept è nato prima ". Il cantautore non ... Per la trap dibastano poche paginette ... "Si è ristretto il lessico ... Leggere aiuta, io vengo ...... settantenne con tanti progetti ancora in cantiere, frenati dalin questi mesi, e tanto ... Ascoltareuna canzone come Cardiologia , pezzo pochissimo conosciuto e ispirato, tra Dante Alighieri ...TOKYO, 04 APR - Continuano a salire le infezioni di coronavirus in Giappone, in particolare nella città di Osaka - che per il quinto giorno consecutivo supera il numero delle positività a Tokyo. Il ...Lo stadio Olympique Lyonnais si trasforma in un centro di vaccinazione per i prossimi due fine settimana con 14.000 persone attese grazie alla mobilitazione di 200 volontari.