Bonus vacanze 2021: come funziona, requisiti, dove fare domanda e strutture aderenti (Di sabato 3 aprile 2021) Bonus vacanze 2021, esteso il periodo di scadenza entro il quale utilizzarlo. Con il riacutizzarsi della pandemia da Covid-19, la mobilità tra le Regioni bloccata e soprattutto con il turismo fermo, il Governo ha deciso di estendere la validità del Bonus. Si tratta, ad onor del vero, del secondo rinvio della scadenza. Inizialmente prevista per il 31/12/2020, il Bonus vacanze era stato prorogato (per l’utilizzo) fino a fine giugno. Ma il peggioramento dell’epidemia ha portato un nuovo stop a viaggi e vacanze, da qui l’idea di posticipare al 31 dicembre 2021 la data ultima per il suo utilizzo. come funziona il Bonus vacanze 2021 Il Bonus ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 3 aprile 2021), esteso il periodo di scadenza entro il quale utilizzarlo. Con il riacutizzarsi della pandemia da Covid-19, la mobilità tra le Regioni bloccata e soprattutto con il turismo fermo, il Governo ha deciso di estendere la validità del. Si tratta, ad onor del vero, del secondo rinvio della scadenza. Inizialmente prevista per il 31/12/2020, ilera stato prorogato (per l’utilizzo) fino a fine giugno. Ma il peggioramento dell’epidemia ha portato un nuovo stop a viaggi e, da qui l’idea di posticipare al 31 dicembrela data ultima per il suo utilizzo.ilIl...

Advertising

CorriereCitta : Bonus vacanze 2021: come funziona, requisiti, dove fare domanda e strutture aderenti - Antonio13869142 : Ricordo moltissimi italiani che polemizzavano con gravi attacchi di irresponsabilità il governo Conte, le calde ape… - zazoomblog : Bonus vacanze 2021: come richiederlo a chi spetta e come spenderlo - #Bonus #vacanze #2021: #richiederlo - drewmilan39 : @CathedralWall @azangrillo Beh oddio, lui descriveva una realtà oggettiva, chi ha fatto il bonus vacanze e permesso… - chanvndIerbong : Qualcuno conosce un sito in cui posso vedere degli appartamenti che accettano il bonus vacanze? -