Benevento | sequestrato alcool di contrabbando | 4 denunce

Advertising

ilvaglio1 : Carabinieri Forestale - Sequestrato un autocarro con rifiuti illeciti #rifiutiilleciti… - anteprima24 : ** Telese Terme, sequestrato #Autocarro che trasportava rifiuti provenienti da scarti di demolizione **… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento sequestrato

L'imposta (accisa) sull'alcolsottratta alle casse dello Stato è stata stimata in ...di polizia descritte 4 responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di, ...Il provvedimento era stato firmato in una indagine dei carabinieri della Compagnia di... unacoppia beneventana proveniente dal napoletano, a cui era stato ancheun micro ...Oltre all’impianto produttivo abusivo sono stati rinvenuti e posti in sequestro, a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento, 45.085 litri di alcool denaturato, sostanza decolorante, 1 ...Il tutto, così come disposto dalla Procura della Repubblica di Benevento, è stato sottoposto a sequestro. In seguito alle ispezioni e ai controlli svolti dai baschi verdi all’interno di un’azienda ...