AstraZeneca sospeso in Olanda per gli under 60. Nuovi dati sulle trombosi dal Regno Unito (Di sabato 3 aprile 2021) La Germania sta valutando l’ipotesi di una seconda dose con un farmaco diverso per i giovani. La Gran Bretagna segnala 30 casi di rare trombosi cerebrali. Le agenzie del farmaco europea e britannica: indagini in corso, ma i benefici superano i rischi Leggi su corriere (Di sabato 3 aprile 2021) La Germania sta valutando l’ipotesi di una seconda dose con un farmaco diverso per i giovani. La Gran Bretagna segnala 30 casi di rarecerebrali. Le agenzie del farmaco europea e britannica: indagini in corso, ma i benefici superano i rischi

