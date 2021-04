Washington, auto investe due agenti vicino al Congresso: due morti (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuovo attacco a Capitol Hill : il conducente di un'auto ha tentato di sfondare le transenne di sicurezza, all'altezza del parcheggio Nord del Senato, per poi scendere dal veicolo con un grosso ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Nuovo attacco a Capitol Hill : il conducente di un'ha tentato di sfondare le transenne di sicurezza, all'altezza del parcheggio Nord del Senato, per poi scendere dal veicolo con un grosso ...

Ultime Notizie dalla rete : Washington auto Washington, auto investe due agenti vicino al Congresso: due morti Nuovo attacco a Capitol Hill : il conducente di un'auto ha tentato di sfondare le transenne di sicurezza, all'altezza del parcheggio Nord del Senato, per poi scendere dal veicolo con un grosso coltello in mano e ferire mortalmente uno dei due agenti. ...

Washington, attimi di panico al Campidoglio: auto investe due agenti della polizia Veri e proprio attimi di panino al Campidoglio di Washington: un'auto travolge due agenti della polizia, si contano i morti. Si tratta di veri e propri attimi di panico, quelli che, pochissime ore fa, si sono vissuti al Campidoglio di Washington. ...

Washington, auto travolge due agenti vicino al Congresso. Morto un poliziotto e il conducente Noah Green la Repubblica Usa: due agenti travolti da un auto vicino al Congresso 02 APR – Massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano, investiti da un’automobile. L’uomo alla guida ...

Usa: auto contro poliziotti a Capitol Hill, morto un agente e ucciso l’aggressore Assalto oggi a Capitol Hill, a Washington, dove un'auto ha travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle barriere messe a protezione del Campidogl ...

