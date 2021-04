Vivarini e Brocchi post Entella-Monza

(Di venerdì 2 aprile 2021) Allo Stadio Comunale di Chiavari il match tratermina 1 a 1 con Scaglia che in extremis ha riso a Brunori.Vincenzoe Christianhanno commentato la partita. Ecco le loro dichiarazioni. Cosa ha detto? Il tecnico della VirtusVincenzoha commentato cosìil pareggio casalingo contro il: “Siamo riusciti quasi sempre a giocare, siamo venuti fuori dalla loro pressione. Peccato, dovevamo fare assolutamente un altro gol. Abbiamo avuto due occasioni clamorose“. Il secondo gol non è arrivato “Abbiamo avuto un’occasione ...

... la squadra dinon va oltre l '1 - 1 sul campo della Virtus Entella . Nonostante il distacco di 17 posizioni in classifica al fischio d'inizio, la formazione dipassa in vantaggio .... MONZA (4 - 3 - 3): Di Gregorio; Donati (57' Sampirisi), Bettella, Scaglia, Carlos Augusto;... All.:. ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina. NOTE: ammoniti Cleur, Diaw, Ricci, Frattesi.Monza, 2 aprilke 2021 - Contro il fanalino di coda Entella, il Monza non va oltre il pari riprendendo a metà il cammino dopo la sosta verso una Serie A che si allontana ulteriormente con la vittoria d ...All. Vivarini. MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati (57' Sampirisi), Bettella, Scaglia, Carlos Augusto; D’Errico, Scozzarella (71' Barberis), Colpani (57' Frattesi); D’Alessandro (90' Barillà), Diaw, ...