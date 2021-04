UOMINI E DONNE oggi, 2 aprile: GEMMA in preda alla delusione (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ultima puntata della settimana di UOMINI e DONNE coincide con l’inizio della messa in onda di una nuova registrazione, effettuata il 27 marzo. oggi (2 aprile) si inizia da GEMMA Galgani, facendoci vedere un riassunto del dialogo avuto con il cavaliere Nicola Vivarelli. Assistiamo poi al loro incontro, nel quale Nicola dichiara di avere un senso di protezione nei riguardi della donna e che per lei prova affetto e simpatia, anche perché conserva ancora ricordi bellissimi del periodo in cui si sono frequentati. In seguito emerge che GEMMA negli ultimi giorni ha sentito per messaggi un altro signore, di nome Riccardo, e poi vediamo la loro esterna su un prato con tanti cuscini. L’uomo dichiara che non si sarebbe mai aspettato che GEMMA arrivasse a chiedere il suo numero ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 2 aprile 2021) L’ultima puntata della settimana dicoincide con l’inizio della messa in onda di una nuova registrazione, effettuata il 27 marzo.(2) si inizia daGalgani, facendoci vedere un riassunto del dialogo avuto con il cavaliere Nicola Vivarelli. Assistiamo poi al loro incontro, nel quale Nicola dichiara di avere un senso di protezione nei riguardi della donna e che per lei prova affetto e simpatia, anche perché conserva ancora ricordi bellissimi del periodo in cui si sono frequentati. In seguito emerge chenegli ultimi giorni ha sentito per messaggi un altro signore, di nome Riccardo, e poi vediamo la loro esterna su un prato con tanti cuscini. L’uomo dichiara che non si sarebbe mai aspettato chearrivasse a chiedere il suo numero ...

Advertising

matteosalvinimi : Quarant’anni fa la riforma che dava vita alla moderna #PoliziadiStato: auguri a donne e uomini in divisa che, anche… - elenabonetti : Oggi la @poliziadistato celebra i 40 anni della legge di riforma. La legge 121 del 1981 segna anche il momento in c… - ItalianAirForce : Celebriamo oggi il 98° anniversario dell'#AeronauticaMilitare rendendo omaggio alla bandiera italiana, 'simbolo del… - DekuForHero : RT @DildoBaggjns: La verità sul catcalling è che a molti uomini non interessa minimamente non essere molesti e sanno anche che le donne non… - saratodis : @BrBellissimo @schiva_questa @dailydrama2021 Il problema è che non capite che parlare di violenza di genere non smi… -