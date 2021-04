Tutti uniti in Parlamento per un Recovery Plan armato (Di venerdì 2 aprile 2021) Per l’ex ministra, e ora Presidente della Commissione Difesa del Senato, Roberta Pinotti il settore militare «soprattutto dal punto di vista industriale» è di grande importanza per le prospettive di ripresa del Paese. Alla Camera l’On. Ferrari (Lega) ritiene il voto unanime che apre al rafforzamento dello strumento militare nel Recovery Plan «un punto di partenza» per per poi innalzare l’investimento e l’on. Perego Di Cremnago (Forza Italia) auspica che i progetti del Piano possano essere concretamente realizzati «aumentando così … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 2 aprile 2021) Per l’ex ministra, e ora Presidente della Commissione Difesa del Senato, Roberta Pinotti il settore militare «soprattutto dal punto di vista industriale» è di grande importanza per le prospettive di ripresa del Paese. Alla Camera l’On. Ferrari (Lega) ritiene il voto unanime che apre al rafforzamento dello strumento militare nel«un punto di partenza» per per poi innalzare l’investimento e l’on. Perego Di Cremnago (Forza Italia) auspica che i progetti del Piano possano essere concretamente realizzati «aumentando così … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

