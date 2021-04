Tragedia nel mondo del calcio, il capitano è appena venuto a mancare (Di venerdì 2 aprile 2021) Lutto nel calcio: lo Yeovil Town ha annunciato la morte a 32 anni del suo capitano Lee Collins. Il decesso è avvenuto nella giornata di ieri, come comunicato nella nota diffusa dal club di National League, quinto livello della piramide calcistica. #FOTO A FINE ARTICOLO "Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita del capitano del club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l'Altrincham è stata rinviata". Collins, che era rimasto in panchina nell'ultimo match giocato dallo Yeovil sabato scorso contro il Barnet, aveva mosso i primi passi da difensore centrale nell'Academy ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 2 aprile 2021) Lutto nel: lo Yeovil Town ha annunciato la morte a 32 anni del suoLee Collins. Il decesso è avnella giornata di ieri, come comunicato nella nota diffusa dal club di National League, quinto livello della piramide calcistica. #FOTO A FINE ARTICOLO "Tutti allo Yeovil Town Football Club sono in lutto per la perdita deldel club Lee Collins. I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia in questo momento. Il club non farà ulteriori commenti in questo momento. La nostra partita di domani con l'Altrincham è stata rinviata". Collins, che era rimasto in panchina nell'ultimo match giocato dallo Yeovil sabato scorso contro il Barnet, aveva mosso i primi passi da difensore centrale nell'Academy ...

