Tennis, Matteo Berrettini torna in campo a Cagliari: giocherà in doppio col fratello Jacopo (Di venerdì 2 aprile 2021) Ritorno in campo particolare per Matteo Berrettini. Il numero 10 del mondo e 1 d’Italia, infatti, sarà sì di scena all’ATP 250 di Cagliari, ma non in singolare, bensì in doppio. E il suo compagno non sarà uno qualsiasi, ma suo fratello Jacopo. Il duo romano sarà in Sardegna per mezzo di una wild card riservata dall’organizzazione. Queste le parole del Berrettini maggiore rilasciate al sito di SuperTennis: “Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Italiana Tennis per aver riservato a me e mio fratello Jacopo la wild card per il torneo di doppio a Cagliari. È sempre fantastico giocare un evento ATP a casa nostra in Italia e farlo al fianco di mio ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) Ritorno inparticolare per. Il numero 10 del mondo e 1 d’Italia, infatti, sarà sì di scena all’ATP 250 di, ma non in singolare, bensì in. E il suo compagno non sarà uno qualsiasi, ma suo. Il duo romano sarà in Sardegna per mezzo di una wild card riservata dall’organizzazione. Queste le parole delmaggiore rilasciate al sito di Super: “Prima di tutto vorrei ringraziare la Federazione Italianaper aver riservato a me e miola wild card per il torneo di. È sempre fantastico giocare un evento ATP a casa nostra in Italia e farlo al fianco di mio ...

