Scuola, Anief: tanti disoccupati da Covid chiedono inserimento in graduatorie Ata (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "I dati Istat ci dicono che 300 mila lavoratori hanno perso il posto nel 2020, con un'altissima percentuale di donne: ora si scopre che tanti di loro stanno cercando di trovare una nuova occupazione anche nella Scuola, presentando domanda di inserimento nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale amministrativo, tecnico e a vario titolo facente parte degli Ata". E' quanto riporta una nota dell'Anief. "Nei primi dieci giorni di presentazione delle candidature, infatti, risulta una percentuale decisamente maggiore di nuovi potenziali supplenti, pure con un'età media piuttosto avanzata rispetto al passato. Circa la metà risultano dei nuovi inserimenti. C'è tempo fino al 22 aprile per inviare titoli e servizi utili all'inserimento, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Roma, 2 apr. (Adnkronos/Labitalia) - "I dati Istat ci dicono che 300 mila lavoratori hanno perso il posto nel 2020, con un'altissima percentuale di donne: ora si scopre chedi loro stanno cercando di trovare una nuova occupazione anche nella, presentando domanda dinella terza fascia delled'istituto del personale amministrativo, tecnico e a vario titolo facente parte degli Ata". E' quanto riporta una nota dell'. "Nei primi dieci giorni di presentazione delle candidature, infatti, risulta una percentuale decisamente maggiore di nuovi potenziali supplenti, pure con un'età media piuttosto avanzata rispetto al passato. Circa la metà risultano dei nuovi inserimenti. C'è tempo fino al 22 aprile per inviare titoli e servizi utili all', ...

