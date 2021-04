Schede madri MSI Z590: overclock record sulle RAM DDR4, toccati i 7.156 MHzHDblog.it (Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora processori Intel Rocket Lake-S sotto i riflettori. Dopo le recensioni ufficiali (QUI la nostra) si parla di overclock e degli ottimi risultati che i team professionisti stanno ottenendo con la piattaforma desktop Intel con chipset Z590. Nel dettaglio riportiamo i risultati ottenuti dal team MSI che, aiutato dalla nuova scheda madre MSI MEG Z590I UNIFY in coppia con Intel Core i9-11900K e memorie HyperX 4600 MHz Predator, fa segnare un impressionante record di frequenze sulle RAM DDR4, superando abbondantemente quota 7.000 MHz. Il nuovo record mondiale per le DDR4 raggiunto dagli overclocker MSI si attesta per la precisione a 7.156 MHz, una frequenza stratosferica che, seppur non essendo alla portata di tutti, lascia intuire ... Leggi su helpmetech (Di venerdì 2 aprile 2021) Ancora processori Intel Rocket Lake-S sotto i riflettori. Dopo le recensioni ufficiali (QUI la nostra) si parla die degli ottimi risultati che i team professionisti stanno ottenendo con la piattaforma desktop Intel con chipset. Nel dettaglio riportiamo i risultati ottenuti dal team MSI che, aiutato dalla nuova scheda madre MSI MEGI UNIFY in coppia con Intel Core i9-11900K e memorie HyperX 4600 MHz Predator, fa segnare un impressionantedi frequenzeRAM, superando abbondantemente quota 7.000 MHz. Il nuovomondiale per leraggiunto daglier MSI si attesta per la precisione a 7.156 MHz, una frequenza stratosferica che, seppur non essendo alla portata di tutti, lascia intuire ...

Ultime Notizie dalla rete : Schede madri T - FORCE XTREEM: TEAMGROUP lancia RAM fino a 5600 MHz Quando questi moduli di memoria ad alta frequenza di clock sono accoppiati con le ultime schede madri Z590, gli utenti potranno sperimentare velocità incredibili e prestazioni al top che ...

ROG Live 2021: annunciato l'evento dedicato al PC Building Scoprite di più su ROG Live visitando il sito dedicato: https://rog.gg/ROGlive - m Ricapitolando: L'evento includerà la build con le più recenti schede madri ROG Maximus XIII Extreme Glacial ...

