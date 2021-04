Samb | caos stipendi Maxi Lopez | “Niente sciopero | ci mettiamo la faccia”

Advertising

lanuovariviera : Caos Samb, i Cinque Stelle scrivono alla Procura: 'Troppi punti oscuri, la città rischia danno economico' - lanuovariviera : Caos Samb, parla Piunti: 'Avevamo inviato tanti solleciti alla società per la convenzione. Serafino? Ha promesso ma… - lanuovariviera : Caos Samb, Benigni: 'Sullo stadio avevo ragione. Se non ci sarà lieto fine, Piunti sarà responsabile' - lanuovariviera : Caos Serafino, Noi Samb prende una posizione: 'Sono arrivate solo promesse. Il comune interrompa la diplomazia' - news_rimini : Caos Samb, i giocatori preannunciano lo sciopero -

Ultime Notizie dalla rete : Samb caos

La Nuova Riviera

SAN BENEDETTO DEL TRONTO " Sulin casainterviene anche il Movimento Cinque Stelle a riprova di come ormai il tema abbia invaso l'ambito politico. "Sia l'attuale presidenza della, sia la precedente proprietà, sia l'...Per laci auguriamo tutti che la vicenda si concluda con un lieto fine, ma laddove non fosse, Piunti che ha gestito politicamente l'intera vicenda a favor di telecamere se ne prenderà la piena ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sul caos in casa Samb interviene anche il Movimento Cinque Stelle a riprova di come ormai il tema abbia invaso l’ambito politico. “Sia l’attuale presidenza della Samb, sia l ...I lavori al manto erboso non pagati dalla Samb potrebbero ricadere sulle casse pubbliche? La vicenda è complicata e ruota sulla convenzione non firmata dal club ...