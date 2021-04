Preside IC Viale Legnano | “Noi come ‘sarti’ inclusivi con micro-gruppi anche alle medie”

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) MILANO – “I nostri consigli di classe, riuniti in seduta straordinaria, hanno valutato caso per caso se e dove attivare i micro-gruppi di studenti che a rotazione sarebbero venuti a scuola in supporto agli alunni fragili. Così, peraltro, la norma dice di fare. Laddove il bisogno è stato rilevato, fermo restando la volontà del genitore, il micro-gruppo è stato attivato anche alla scuola secondaria di primo grado. In caso contrario, è prevalsa la tutela della salute pubblica. Facendo un lavoro direi sartoriale abbiamo cercato di garantire l’inclusione“. Così Monica Fugaro, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo ‘Viale Legnano’ di Parabiago, sentita dalla Dire, interviene nel dibattito sollevato dal sindaco Raffaele Cucchi su quei ‘suoi’ insegnanti delle medie che, stando a quanto si legge in un comunicato dell’amministrazione comunale, non avrebbero “ritenuto essenziale relazionarsi in presenza con studenti con fragilità, sottovalutando l’importanza di una progettualità diversa per questi ragazzi”. Amministrazione con la quale, ci tiene a chiarire Fugaro, “noi ci interfacciamo continuamente e collaboriamo benissimo”.