Pasqua: come scegliere uova e colombe (Di venerdì 2 aprile 2021) In vista della Pasqua, Consumerismo No profit ha realizzato una guida utile per aiutare i consumatori del Friuli-Venezia Giulia a fare acquisti in sicurezza, scegliere nel modo giusto uova di cioccolato e colombe e risparmiare sulla spesa alimentare. “In questi giorni le famiglie del Friuli-Venezia Giulia saranno alle prese con le spese legate al pranzo di Pasqua e Pasquetta e alle immancabili uova di cioccolato e colombe – afferma Pino Coletti – Responsabile del dipartimento “Food” di Consumerismo – Per evitare fregature e salvare il portafogli, abbiamo realizzato una guida completa con le indicazioni da seguire per acquisti sicuri e intelligenti”. Nel dettaglio: – uova: più breve è la lista degli ingredienti in etichetta, migliore sarà la ... Leggi su udine20 (Di venerdì 2 aprile 2021) In vista della, Consumerismo No profit ha realizzato una guida utile per aiutare i consumatori del Friuli-Venezia Giulia a fare acquisti in sicurezza,nel modo giustodi cioccolato ee risparmiare sulla spesa alimentare. “In questi giorni le famiglie del Friuli-Venezia Giulia saranno alle prese con le spese legate al pranzo die Pasquetta e alle immancabilidi cioccolato e– afferma Pino Coletti – Responsabile del dipartimento “Food” di Consumerismo – Per evitare fregature e salvare il portafogli, abbiamo realizzato una guida completa con le indicazioni da seguire per acquisti sicuri e intelligenti”. Nel dettaglio: –: più breve è la lista degli ingredienti in etichetta, migliore sarà la ...

Advertising

vaticannews_it : #2aprile Come già nella Pasqua 2020, le celebrazioni sono fortemente influenzate dalle misure anti #COVID?19. Anche… - channeldraw : Buona Pasqua Patrick! Ho disegnato gli auguri per la Pasqua dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, con il quale c… - borghi_claudio : Anch'io la penso come @armandosiri e credo che il paese debba riaprire SUBITO. Aspetti che lo scrivo meglio. S U… - roadrops : non ci bastava suor liam o come cazzo lo chiamate su tik tok mo pure harry nelle vesti di gesù cristo risorto dato che siamo in tema pasqua - _Marco2808 : RT @espby: Il giallo si intona con la Pasqua. Da #freelance in #lockdown2021 lo ammetto: si confondono i giorni e i colori. Domani vi augur… -