Pasqua 2021 in tv, film e programmi adulti e bambini: le proposte (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anche quest’anno la Pasqua sarà un po’ diversa, ma tra i diversi canali Mediaset e Rai c’è sempre qualcosa da vedere in famiglia: ecco quali sono le proposte per quest’anno A Pasqua 2021, come per il resto delle festività, un buon film oppure un programma televisivo non guasta mai e quest’anno in cui non è Leggi su youmovies (Di venerdì 2 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Anche quest’anno lasarà un po’ diversa, ma tra i diversi canali Mediaset e Rai c’è sempre qualcosa da vedere in famiglia: ecco quali sono leper quest’anno A, come per il resto delle festività, un buonoppure un programma televisivo non guasta mai e quest’anno in cui non è

Advertising

vaticannews_it : #2aprile Come già nella Pasqua 2020, le celebrazioni sono fortemente influenzate dalle misure anti #COVID?19. Anche… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - Agenzia_Italia : A Pasqua 'digiuneranno' oltre 5,6 milioni di italiani - andrea_falivene : RT @repubblica: Pasqua in zona rossa, ma in tanti provano a beffare i divieti in Puglia: ecco com'è facile prenotare case sul mare e trulli… - d_carella : RT @tgrregioneuropa: Domenica #4aprile Puntata di #Pasqua 11.29 @RaiTre e @RaiPlay. Il sommario è sul sito di @Raiofficialnews qui: https:/… -