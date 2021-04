Nuoto | Assoluti Riccione oggi | orari | tv | programma | streaming | big in gara 2 aprile

(Di venerdì 2 aprile 2021) Terza giornata degliprimaverili 2021 didi scena nella piscina di, competizione funzionale alla selezione della compagine olimpica per Tokyo. Nella vasca romagnola tante gare interessanti da seguire. Si comincerà alle 09.00 con le batterie del mattino. Nei 100 dorso uomini osservato speciale sarà Simone Sabbioni che ha nel mirino il tempo qualificazione. Stesso obiettivo anche nei 100 delfino per Piero Codia, Matteo Rivolta e Thomas Ceccon. Grandi attese per i 200 stile libero maschili e il folto gruppo degli staffettisti che si darà battaglia in cerca di un grande tempo dal sapore a Cinque Cerchi. Nei 50 rana infine Nicolò Martinenghi vorrà far valere il suo status di leader assoluto. Sul versante femminile i 100 rana donne saranno ladi questi Campionati. Con Benedetta Pilato già con il ...

SkySport : Nuoto, strepitoso Martinenghi: nuovo record italiano e miglior crono mondiale stagionale - Eurosport_IT : Ma dove vuoi arrivare Nicolò?! ???????? Martinenghi da urlo agli Assoluti di Riccione: vince i 100 rana con il crono d… - LiaCapizzi : La rana da urlo di Nicolò Martinenghi. 58'37 è il terzo tempo all-time nella storia del nuoto ma lui vuole alzare l… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Tokyo2021 #CampionatiItalianinuoto2021 VIDEO Nicolò Martinenghi: “Sono molto soddisfatto. Poss… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #AlessandroMiressi #AndreaVergani Nuoto, Assoluti 2021 Il pagellone: Martinenghi stratosferico.… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Assoluti

... nel tardo pomeriggio, a conclusione della gara dei 200 farfalla allo Stadio deldi Riccione, dove si stanno svolgendo i Campionati italiani. Un terzo posto sicuramente prestigioso ma ...ROMA - Ventitreesimo titolo italiano, nei 100 stile libero, per Federica Pellegrini (CC Aniene) agliin programma alla piscina comunale di Riccione fino a sabato 3 aprile. La vincitrice di tutto - preparata dal tecnico federale Matteo Giunta - nuota in 53''86 (26''01) tempo che vale per la ...Terza giornata degli Assoluti primaverili 2021 di nuoto di scena nella piscina di Riccione, competizione funzionale alla selezione della compagine olimpica per Tokyo. Nella vasca romagnola tante gare ...Non è però da tutti – e non capita tutti i giorni – essere in acqua contro i big del nuoto agli Assoluti primaverili. Il portacolori della Como Nuoto Recoaro, classe 2004, al suo debutto nella ...