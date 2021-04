Noi e la Russia | secondo Robert Kaplan

(Di venerdì 2 aprile 2021) Fra Occidente eè (di nuovo) guerra fredda, ma questa volta la politologia nordamericana è divisa su come affrontarla. Henry Kissinger e Steve Bannon, ad esempio, hanno tentato a lungo (e inutilmente) di persuadere l’amministrazione Trump a formulare una Ostpolitik che fosse in grado di spezzare l’asse Mosca-Pechino. Al coro dissonante con il complesso InsideOver.

Advertising

alexbarbera : Questo libro l’ha scritto @MattiaBBagnoli, che si è autoinflitto le nevi moscovite, e ora conosce quella realtà com… - MataGabry : @LuigiDeBiase @RollingStoneita L unica differenza è che noi facciamo parte della Nato e la Russia no. La Nato è una… - QuValter : @GiancarloDeRisi Oddio, già l'ho scritto che 'mi pare fuori dal mondo' che l'ITALIA abbia dei segreti da vendere al… - carlobonini : #Spionaggio #Russia Nella villa-fortino di #Biot: “E ora che ne sarà di noi?” | Rep - i400calci : Forse che noi chiamammo Thunder 'Italian Rambo', o Il ragazzo dal kimono d'oro 'Italian Karate Kid'? No. Ai Russi i… -

Ultime Notizie dalla rete : Noi Russia

InsideOver

... quel classico "italiani brava gente" declinato in diplomazia:non siamo quelli aggressivi, ... che è un membro della Nato e che aderisce a valori e programmi di un Occidente che laattuale ...Politi sul punto non ha dubbi: "Dalla fine della terza mondiale, checomodamente chiamiamo ... Il direttore del think tank annota che Roma "con le sanzioni nei confronti dellaha lavorato ...Denise Pipitone, l'avvocato Giacomo Frazzitta: "Se esito test Dna in ritardo, pronti a interessare ambasciata in Russia" ...«Siamo in un clima di seconda guerra fredda e lo vediamo tutti i giorni». Ne è convinto Giulio Terzi di Sant' Agata, diplomatico e politico italiano, ministro degli Esteri nel governo Monti, a proposi ...