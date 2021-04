MotoGP, Valentino Rossi: “Sono più in difficoltà di venerdì scorso, non sono veloce” (Di venerdì 2 aprile 2021) La prime prove libere del GP di Doha, secondo round del Mondiale della MotoGP 2021, hanno sorriso a Jack Miller. L’australiano della Ducati sulla pista di Losail è stato il migliore della sessione: 1’53?145 il tempo a precedere il compagno Francesco Bagnaia, staccato di 0.313, e Johann Zarco (Ducati Pramac), a 0.392. Un bel segnale da Borgo Panigale, dopo la parziale delusione del weekend scorso. Nella top10 ci sono nell’ordine: 4. Fabio Quartararo (Yamaha +0.438); 5. Jorge Martin (Ducati Pramac +0.448); 6. Aleix Espargaro (Aprilia +0.501); 7. Franco Morbidelli (Yamaha SRT +0.554); 8. Alex Rins (Suzuki +0.568); 9. Maverick Viñales (Yamaha +0.727) e 10. Stefan Bradl (Honda Hrc +0.769). E la Yamaha Petronas di Valentino Rossi? Il “Dottore” ha concluso solo 14° e con tanti problemi: ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La prime prove libere del GP di Doha, secondo round del Mondiale della2021, hanno sorriso a Jack Miller. L’australiano della Ducati sulla pista di Losail è stato il migliore della sessione: 1’53?145 il tempo a precedere il compagno Francesco Bagnaia, staccato di 0.313, e Johann Zarco (Ducati Pramac), a 0.392. Un bel segnale da Borgo Panigale, dopo la parziale delusione del weekend. Nella top10 cinell’ordine: 4. Fabio Quartararo (Yamaha +0.438); 5. Jorge Martin (Ducati Pramac +0.448); 6. Aleix Espargaro (Aprilia +0.501); 7. Franco Morbidelli (Yamaha SRT +0.554); 8. Alex Rins (Suzuki +0.568); 9. Maverick Viñales (Yamaha +0.727) e 10. Stefan Bradl (Honda Hrc +0.769). E la Yamaha Petronas di? Il “Dottore” ha concluso solo 14° e con tanti problemi: ...

