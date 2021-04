MotoGP, oscar della sfortuna a Franco Morbidelli. Aleix Espargarò fa brillare l’Aprilia nelle FP1 (Di venerdì 2 aprile 2021) A Losail è cominciato ufficialmente il secondo weekend consecutivo dedicato al Motomondiale. Dopo il Gran Premio del Qatar andato in scena dal 26 al 28 marzo, nel fine settimana pasquale si disputerà il Gran Premio di Doha, un autentico escamotage per consentire all’autodromo mediorientale di ospitare un double header in questo inizio di stagione 2021. Sul tracciato, che tra test collettivi e gare è utilizzato costantemente da venti giorni, si è appena conclusa la prima sessione di prove libere della MotoGP. Il grande protagonista della FP1 è, suo malgrado, Franco Morbidelli, vittima di un’incredibile disavventura. nelle fasi iniziali sulla sua Yamaha si verifica un serio problema al motore, sottolineato da una vistosa fumata azzurra. Costretto a cambiare moto, il romano rientra in ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) A Losail è cominciato ufficialmente il secondo weekend consecutivo dedicato al Motomondiale. Dopo il Gran Premio del Qatar andato in scena dal 26 al 28 marzo, nel fine settimana pasquale si disputerà il Gran Premio di Doha, un autentico escamotage per consentire all’autodromo mediorientale di ospitare un double header in questo inizio di stagione 2021. Sul tracciato, che tra test collettivi e gare è utilizzato costantemente da venti giorni, si è appena conclusa la prima sessione di prove libere. Il grande protagonistaFP1 è, suo malgrado,, vittima di un’incredibile disavventura.fasi iniziali sulla sua Yamaha si verifica un serio problema al motore, sottolineato da una vistosa fumata azzurra. Costretto a cambiare moto, il romano rientra in ...

