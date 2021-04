L’Inghilterra U21 continua a deludere (Di venerdì 2 aprile 2021) Sembrava avere le carte in regole per andare avanti il più possibile nel percorso europeo. Ed invece L’Inghilterra del Ct Aidy Boothroyd ha deluso ancora una volta in un torneo che pare stregato. I Tre Leoni, durante tutta la loro lunga storia, hanno solamente vinto in due occasioni, nel 1982 e nel 1984. Nonostante avessero a disposizioni giovani con una esperienza nazionale e internazionale da far invidia alle altre squadre del continente. Pensiamo alla nostra: quanti dei nostri ragazzi dell’U21 hanno partecipato in coppe europee o giocano in club prestigiosi? Probabilmente nessuno, mentre L’Inghilterra conta nomi come Greenwood, Hudson-Odoi, Rowe e Nketiah, elementi già divenuti fondamentali per i rispettivi club, con la loro precoce capacità di inserirsi in rosa. E allora alla base di questo ennesimo fallimento vi è solo una scarsa preparazione ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 2 aprile 2021) Sembrava avere le carte in regole per andare avanti il più possibile nel percorso europeo. Ed invecedel Ct Aidy Boothroyd ha deluso ancora una volta in un torneo che pare stregato. I Tre Leoni, durante tutta la loro lunga storia, hanno solamente vinto in due occasioni, nel 1982 e nel 1984. Nonostante avessero a disposizioni giovani con una esperienza nazionale e internazionale da far invidia alle altre squadre del continente. Pensiamo alla nostra: quanti dei nostri ragazzi dell’U21 hanno partecipato in coppe europee o giocano in club prestigiosi? Probabilmente nessuno, mentreconta nomi come Greenwood, Hudson-Odoi, Rowe e Nketiah, elementi già divenuti fondamentali per i rispettivi club, con la loro precoce capacità di inserirsi in rosa. E allora alla base di questo ennesimo fallimento vi è solo una scarsa preparazione ...

