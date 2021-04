Lavori in corso in via delle Magnolie: ecco come cambia la circolazione (Di venerdì 2 aprile 2021) Da mercoledì fino a venerdì la circolazione in Via delle Magnolie sarà interessata da alcune modifiche temporanee. Nello specifico, al fine di garantire l'esecuzione dei Lavori di asfaltatura inseriti ... Leggi su cesenatoday (Di venerdì 2 aprile 2021) Da mercoledì fino a venerdì lain Viasarà interessata da alcune modifiche temporanee. Nello specifico, al fine di garantire l'esecuzione deidi asfaltatura inseriti ...

Advertising

zazoomblog : Lavori in corso in via delle Magnolie: ecco come cambia la circolazione - #Lavori #corso #delle #Magnolie: - TommyBrain : MATTEO SALVINI A LAVORI IN CORSO (RADIO RADIO, 03.02.2021)' - IacobellisT : MATTEO SALVINI A LAVORI IN CORSO (RADIO RADIO, 03.02.2021)' - CCISS_Ministero : A56 Tangenziale Di Napoli code per 2 km causa lavori tra Svincolo Corso Malta (Km 19,4) e A56 Svincolo Capodimont… - TrafficoA : A56 - Napoli - Coda tangenziale napoli Coda di 1 km tra Corso Malta e Capodimonte per lavori -