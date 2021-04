In rotta verso il futuro a bordo di un cargo (Di venerdì 2 aprile 2021) Da San Francisco a Hong Kong in nave. Tre settimane in alto mare insieme a 25 marinai filippini e 8.200 container. Il diario di un giornalista svizzero, dall’archivio di Internazionale. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 2 aprile 2021) Da San Francisco a Hong Kong in nave. Tre settimane in alto mare insieme a 25 marinai filippini e 8.200 container. Il diario di un giornalista svizzero, dall’archivio di Internazionale. Leggi

