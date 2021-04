I Soliti Ignoti, clamoroso: Giulia De Lellis spenna Amadeus, una prima volta da regina (Di venerdì 2 aprile 2021) Debutta su Rai 1 e vince 30mila euro, Giulia De Lellis , che torna in grande spolvero in tv. Da Amadeus è protagonista di una puntata da sogno de I Soliti Ignoti: si tratta di una somma che andrà in beneficenza. Ma l'ex di Andrea Damante, adesso, vola sempre più in alto. E sta per arrivare un programma tutto suo. “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò la prima edizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi!”. Giulia De Lellis aggiunge: “Che dire.. Vorrei già spoileravi tutto.. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto. Come sempre, grazie a ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Debutta su Rai 1 e vince 30mila euro,De, che torna in grande spolvero in tv. Daè protagonista di una puntata da sogno de I: si tratta di una somma che andrà in beneficenza. Ma l'ex di Andrea Damante, adesso, vola sempre più in alto. E sta per arrivare un programma tutto suo. “Come molti di voi sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato poter presentare un programma televisivo. Sono quindi entusiasta di annunciare che condurrò laedizione italiana di Love Island che dopo aver raggiunto incredibili record in altre 18 nazioni arriva anche da noi!”.Deaggiunge: “Che dire.. Vorrei già spoileravi tutto.. Tornerò con più news quando potrò, per ora è tutto. Come sempre, grazie a ...

