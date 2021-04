Giro delle Fiandre femminile 2021, Bastianelli e Longo Borghini sfidano le temutissime olandesi (Di venerdì 2 aprile 2021) La più grande corsa di un giorno dell’anno, il Giro delle Fiandre, giunto alla sua giovanissima 18esima edizione al femminile, prenderà il via da Oudenaarde domenica 4 aprile. L’appuntamento clou dell’anno per il circuito Women’s WorldTour, presenterà al suo via il meglio del ciclismo mondiale, per 152 chilometri di adrenalina pura. Ma partiamo dal percorso, la cui prima parte presenta, rispetto al solito, meno strade principali e più strade secondarie strette; il che rende più importante che mai essere attente durante i primi due terzi della gara, e con i seguenti tratti: Lange Munte (km 10), Lippenhovestraat (km 33), Paddestraat (km 35) e l’Haaghoek (km 61). La gara inizierà però a scaldarsi quando il gruppo raggiungerà l’ultima serie di salite sul Kruisberg-Hotond, Oude Kwaremont e infine il Paterberg con questa ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 aprile 2021) La più grande corsa di un giorno dell’anno, il, giunto alla sua giovanissima 18esima edizione al, prenderà il via da Oudenaarde domenica 4 aprile. L’appuntamento clou dell’anno per il circuito Women’s WorldTour, presenterà al suo via il meglio del ciclismo mondiale, per 152 chilometri di adrenalina pura. Ma partiamo dal percorso, la cui prima parte presenta, rispetto al solito, meno strade principali e più strade secondarie strette; il che rende più importante che mai essere attente durante i primi due terzi della gara, e con i seguenti tratti: Lange Munte (km 10), Lippenhovestraat (km 33), Paddestraat (km 35) e l’Haaghoek (km 61). La gara inizierà però a scaldarsi quando il gruppo raggiungerà l’ultima serie di salite sul Kruisberg-Hotond, Oude Kwaremont e infine il Paterberg con questa ...

