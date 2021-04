Denise Pipitone | c’è il Dna della ragazza russa | speranza per Piera Maggio

(Di venerdì 2 aprile 2021) Continua il caso di, conche riserva tutte le sue speranze nel Dna prelevato dalla: tutte le novità. Durante la giornata odierna è stato prelevato il Dna di Olesya Rostova, lain ricercamadre. Infatti la notizia ha fatto tantissimo scalpore in Italia, data la sua L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Riflettori accesi sul caso di. Dalla Russia arrivano delle novità: si segue una pista ben precisa sulla ragazza che cerca la madre Il caso disi è riaperto a tutti gli effetti. Dopo anni di stallo,...In attesa dell'esido dei test sul sange della giovane russa, si riaccende la speranza per Piera Maggio, la madre di, la bimba scomparsa da Mazara del Vallo quando aveva soltanto 4 anni , dopo che la 20enne Olesya Rostova alla tv russa ha raccontato di essere stata rapita quando era piccola. Del ...Continua il caso di Denise Pipitone, con Piera Maggio che riserva tutte le sue speranze nel Dna prelevato dalla ragazza russa: tutte le novità.E la sua intervista è arrivata come un fulmine a ciel sereno a Mazara Del Vallo, dove 16 anni fa è scomparsa Denise Pipitone. Olesya assomiglia in maniera impressionante a Piera Maggio, la mamma di ...