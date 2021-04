Crudelia Demon come Joker? Risponde Emma Stone

(Di venerdì 2 aprile 2021) Una nuova rappresentazione dellaDe Mon che ci ha terrorizzato nei nostri occhi innocenti di bambini. La donna così crudele da rapire tutti i cuccioli per farne delle pellicce, cambia vesti. Cruella, il nuovo film, sarà disponibile dal 28 maggio su Disney + accesso vip.sarà la nuova “Cruella”? Con tutta sincerità, anche a noi sono sembrati coesistere cambiamenti estetici importanti, col personaggio leggendario che conoscevamo. LaDe Mon, prende delle sembianze più azzeccate se ricondotte al. L’accostamento non è certo da ricondursi ad un fatto negativo. Ma ciò che ci ritorna alla memoria, con quel viso pitturato e lo sguardo assente, dal tratto psicopatico, è questo. La ricordavamo un pò diversa, forse i tratti marcati quel trucco così ridondante che ci ricorda vagamente anche Harley ...

