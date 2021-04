C’era una volta la Juventus che nascondeva risse e altro. Oggi la società non c’è più (Di venerdì 2 aprile 2021) Tony Damascelli, su Il Giornale, centra la questione: la debolezza societaria della Juventus. Definisce McKennie-Arthur-Dybala “una combinazione tattica di mediocri risultati sul campo, in balera però vanno alla grande”. Damascelli scrive che i tre screanzati ai tempi di Boniperti o MOggi Oggi sarebbero al prato, cioè ad allenarsi con i ragazzini delle giovanili o dell’Under 23, per provare il sapore del fango e pagare una legnata di multa (Montero era il capo dei sudamericani pronto a firmare l’ammenda da mezzo milione di euro). La multa della Juve, secondo lui, sarà robetta. La Juventus ha smarrito la propria identità in campo e in sede, insegue modelli che non appartengono alla sua storia, alla sua tradizione, i dirigenti si sono distinti per comportamenti volgari e violenti, non è successo nulla, si procede tra ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 2 aprile 2021) Tony Damascelli, su Il Giornale, centra la questione: la debolezza societaria della. Definisce McKennie-Arthur-Dybala “una combinazione tattica di mediocri risultati sul campo, in balera però vanno alla grande”. Damascelli scrive che i tre screanzati ai tempi di Boniperti o Msarebbero al prato, cioè ad allenarsi con i ragazzini delle giovanili o dell’Under 23, per provare il sapore del fango e pagare una legnata di multa (Montero era il capo dei sudamericani pronto a firmare l’ammenda da mezzo milione di euro). La multa della Juve, secondo lui, sarà robetta. Laha smarrito la propria identità in campo e in sede, insegue modelli che non appartengono alla sua storia, alla sua tradizione, i dirigenti si sono distinti per comportamenti volgari e violenti, non è successo nulla, si procede tra ...

