Cava de’ Tirreni, nuova ordinanza per Pasqua e Pasquetta (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Fino a sabato 3 aprile tutte le attività commerciali non sospese dalle normative nazionali e regionali ed in conformità alle regolamentazioni per la zona rossa, possono restare aperte fino alle ore 22, (per i bar l’asporto è consentito fino alle 18, per le altre attività di ristorazione fino alle 22, mentre la consegna a domicilio senza limiti di orario). Con ordinanza Sindacale n°149 del 1 aprile 2021 si dispone che per le giornate di domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 (Pasquetta): – saranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi quelle a mezzo di distributori automatici, ad eccezione dei tabacchi, edicole, farmacie e fiorai. – è disposta la sospensione di tutte le attività di ristorazione con divieto assoluto di asporto ad eccezione dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 2 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minutide’(Sa) – Fino a sabato 3 aprile tutte le attività commerciali non sospese dalle normative nazionali e regionali ed in conformità alle regolamentazioni per la zona rossa, possono restare aperte fino alle ore 22, (per i bar l’asporto è consentito fino alle 18, per le altre attività di ristorazione fino alle 22, mentre la consegna a domicilio senza limiti di orario). ConSindacale n°149 del 1 aprile 2021 si dispone che per le giornate di domenica 4 () e lunedì 5 (): – saranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi quelle a mezzo di distributori automatici, ad eccezione dei tabacchi, edicole, farmacie e fiorai. – è disposta la sospensione di tutte le attività di ristorazione con divieto assoluto di asporto ad eccezione dei ...

